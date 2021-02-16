В Брянской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба. Так, на шестой неделе 2021 года по сравнению с пятой неделей снижение составило 15,8 процента. Предыдущий аналогичный показатель был равен 7,9 процентам.

Среднесуточный показатель темпа прироста болезни за последнюю неделю опустился до 0,4 процента. До этого он был равен 0,5 процентам. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за минувшие семь дней составил 83,0, неделей ранее он был 96,1.

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