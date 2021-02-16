В Брянске на женщину напала стая бродячих собак

Стая собак напала на женщину у стройки «Арт-Сити» в Советском районе Брянска. Информация об этом появилась в социальных сетях во вторник, 16 февраля. А сам случай произошел накануне.

Пострадавшая прикрепила к посту фотографии. Видно, что у нее серьезно повреждена нога.

Кстати, рядом с местом ЧП располагается школа - №71 «Перспектива».

Местных жителей и прохожих призвали быть осторожными на участке.

Напомним, проблема бродячих собак - одна из ключевых в городе в последние годы. Причем за последние полтора года в городе от укусов погибли аж три женщины. Трагедии произошли в окрестностях гаражей на улице Ново-Советской в Бежицком районе. Крайним в этой ситуации сделали председателя комитета ЖКХ горадминистрации Игоря Гинькина. На чиновника завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Судебный процесс уже начался.

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