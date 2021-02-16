В Брянской области за год изъяли почти три миллиона контрафактных пачек сигарет

В Брянской области в 2020 году обнаружили 2,8 миллиона немаркированных пачек сигарет общей стоимостью более 96 миллионов рублей. На нарушителей завели 83 административных и 19 уголовных дел.

За первые месяцы 2021 года в Брянске полицейские уже выявили девять фактов продажи контрафактной табачной продукции, произведенной в одной из сопредельных республик. В целом изъяли 385 пачек сигарет, на нарушителей составили семь административных протоколов. По двум делам документы отправили в Роспотребнадзор.

Так, в Бежице 12 февраля изъяли 270 пачек. В этот же день также в Бежицком районе обнаружили еще 40 немаркированных пачек сигарет. В обоих случаях на организаторов торговли завели административные дела, которые рассмотрит мировой суд.

Деятельность по пресечению незаконного оборота табачной продукции продолжится, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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