Под белым-белым покрывалом февраля

Фото: АО «Чистая планета».

На контейнерной площадке, расположенной по улице Спартаковской, 125, растет гора из строительного мусора. Из-за образовавшегося завала этих не коммунальных отходов нельзя подойти к контейнерам для раздельного сбора. Несмотря на возмущение жителей близстоящих многоквартирных домов и неоднократные замечания регионального оператора по обращению с ТКО, управляющая компания ООО «САКС» бездействует и не заказывает спецтехнику, чтобы вывезти строительные отходы.

- Сейчас эта гора мусора засыпана снегом. Но снег растает, а строительные отходы нет. В соответствии с законодательством за поддержание чистоты на контейнерных площадках и на территории вокруг них отвечают управляющие компании. И за это им ежемесячно платят жители – сумма в квитанции входит в строку расходов за содержание жилья. Вместе с тем, далеко не все УК, ТСЖ и ТСН расходуют полученные от граждан средства по назначению. Есть и такие, кто не особо заботится о чистоте и экологии. Так и управляющая компания ООО «САКС» уже больше недели несмотря на возмущение жителей, которые не могут подойти к контейнерам для раздельного сбора из-за горы строительного мусора, уклоняется от вывоза этих отходов по отдельному договору. Мы надеемся, что все управляющие компании будут более ответственно подходить к своим обязанностям, поддерживать чистоту и заботиться об окружающей, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор напоминает, что строительные отходы не относятся к коммунальным: их нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО! При погрузке в мусоровоз они могут сломать пресс, а при неправильной утилизации нанести серьезный вред окружающей среде, поэтому для строительных отходов необходимо заказывать установку бункера и вывозить его отдельным рейсом. Обращаем внимание, что за нарушение обращения с этой категорией отходов предусмотрены штрафы!