В Брянске поймали пятерых нарушителей масочного режима

Больше всего безмасочников нашли в Володарском районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за сутки поймали пятерых нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 75 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На всех нарушителей составили административные протоколы.

Больше всего безмасочников нашли в Володарском районе. Здесь правила нарушили продавец павильона «Комод» на улице 2-я Мичурина, 42а и два покупателя гипермаркета «Европа» по улице 2-я Мичурина, 42.

В Бежице без маски работал продавец обуви гипермаркета «Линия-3» по улице Ульянова, а в Советском районе – продавец непродовольственного киоска в здании автовокзала по улице Пересвета, 1а.

В Фокинском районе обследовали 16 объектов. Нарушителей масочного режима не обнаружили, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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