В Володарском районе Брянска сгорел жилой дом

Жилой дом сгорел в Володарском районе Брянска во второй половине дня во вторник, 16 февраля. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар на улице Горького в Большом Полпине зафиксировали в 16.21. Как доложили оперативному дежурному, произошло возгорание частного жилого дома размером 40 квадратных метров. По вызовы оперативно выезжали огнеборцы двух пожарных частей.

К прибытию спасателей строение горело уже по всей площади.

В 16.43 пожар удалось локализовать, спустя 11 минут - ликвидировать полностью.

- Травмированных в пожаре нет, - уточняют в надзорном ведомстве. - Его причину установят эксперты.

Кстати, днем ранее в регионе потушили семь техногенных пожаров.

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