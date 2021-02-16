В Навлинском районе пьяный мужчина до смерти забил знакомого

47-летнего жителя поселка Алешенка Навлинского района заподозрили в причинении смертельных травм знакомому. Причем сам инцидент произошел в доме потерпевшего. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 47-летний подозреваемый до смерти избил знакомого поздно вечером 9 февраля. В ссоре пьяный мужчина несколько раз ударил оппонента в голову и туловище. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- На месте происшествия провели осмотр, обнаружили и изъяли следы совершения преступления, - говорят в пресс-службе СУ СКР по региону. - С учетом собранных доказательств подозреваемому предъявили обвинение.

Сейчас следователи ходатайствуют об аресте фигуранта уголовного дела.

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