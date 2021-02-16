Жителей Брянской области пригласили на службу в транспортную полицию

Жителей региона пригласили на службу в Брянский линейный отдел МВД России на транспорте. Гражданам предлагают занять должности младшего начальствующего (сержантского) состава. От соискателей требуется хорошее здоровье и подходящие морально-деловые качества.

Предпочтение будет отдано тем, кто ранее служил в вооруженных силах, органах внутренних дели или других государственных силовых структурах. Сотрудникам транспортной полиции предоставляются льготы и гарантии.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров Брянского линейного отдела МВД России на транспорте по телефону (4832) 60-24-19, рассказали в пресс-службе ведомства.

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