Авиарейс из Краснодара в Брянск отменили из-за снегопада

Авиарейс сообщением «Краснодар-Брянск», запланированный на вторник, 16 февраля, отменили из-за сильного снега. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика – компании «Азимут».

Самолет должен был вылететь из Краснодара в 16.50. Однако этому помешали погодные условия – сильный снег.

Сейчас аэропорт в Краснодаре работает в ограниченном режиме. Утром там задержали около 20 рейсов – в Москву, Архангельск, Брянск, Калининград, Ярославль, Сургут и другие города. В это же время три рейса – из Уфы, Москвы и Новосибирска – отправили на запасные аэродромы.

Что касается авиарейса из Сочи в Брянск, то его выполнят. Сейчас идет регистрация.

Напомним, днем ранее авиарейс «Краснодар – Минеральные Воды – Брянск» выполнили с 5-часовой задержкой. Причина – атмосферный фронт, который накрыл Краснодарский край.

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