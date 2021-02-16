Брянские вокзалы и пригородные поезда регулярно дезинфицируют

В Брянской области пригородные поезда и вокзалы проходят регулярную дезинфекцию. Сотрудники железной дороги ежедневно обрабатывают специальными средствами поручни, дверные ручки и другие поверхности.

В зданиях вокзала установлены бесконтактные дозаторы с обеззараживающими средствами. В помещениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Кассиры и операторы работают в средствах индивидуальной защиты.

Весь персонал проходит ежедневный медицинский осмотр. Также в Брянском регионе Московской железной дороги началась вакцинация от коронавируса, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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