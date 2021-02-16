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У брянского губернатора появился новый заместитель Олег Набока

В правительстве он будет отвечать за региональную безопасность
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз назначил своего нового заместителя. Информация об этом появилась во вторник, 16 февраля, на сайте правительства в разделе «государственная власть».

Временно исполняющим обязанности губернатора стал Олег Павлович Набока. В областном правительстве он будет отвечать за региональную безопасность.

Напомним, накануне, 15 февраля, стало известно, что ушел в отставку заместитель губернатора Александр Коробко. В администрации Брянской области он проработал более 6 лет: с осени 2014 года.

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