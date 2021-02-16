В Брянской области в праздники изменится расписание электричек

Расписание пригородных поездов изменится в Брянской области в предстоящие предпраздничные и праздничные дни - с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Поезда будут курсировать следующим образом:

19, 20 февраля – по расписанию пятницы;

21, 22 февраля – по расписанию субботы;

23 февраля, 8 марта – по расписанию воскресенья.

Кроме того, с 19 по 23 февраля и 8 марта изменится порядок движения некоторых пригородных поездов на участках Брянск – Орел, Брянск – Рославль, Жуковка – Сещинская, Дятьково – Фаянсовая и Унеча – Новозыбков.

- Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку, - говорят в специалисты компании. - Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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