Житель Белых Берегов украл из дома шкатулку с драгоценностями

40-летнего жителя брянского поселка Белые Берега подозревают в краже ювелирных изделий из частного дома. В полицию обратилась 54-летняя потерпевшая. Она рассказала, что вернулась в работы и увидела выставленное в доме стекло. Женщина обнаружила, что в доме не хватает шкатулки с драгоценностями. В ней было 17 золотых и серебряных украшений. Стоимость похищенного составила 165 тысяч рублей.

- Полицейским потребовалось около пять дней, чтобы установить личность подозреваемого в преступлении, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Как выяснилось, мужчина уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.

Вор пробрался в частный дом днем. Сначала перелез через забор. После - выставил оконное стекло. Часть драгоценностей злоумышленник продал в ломбард, другую часть спрятал у себя дома. При обыске похищенные украшения изъяли.

Брянцу грозит до шести лет колонии за кражу. До суда он будет находится в СИЗО.

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