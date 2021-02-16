В Брянске отмененные маршрутки заменят автобусами и троллейбусами

В Брянске отмененные маршрутные такси заменят автобусами и троллейбусами. Напомним, четыре коммерческих маршрута уйдут с городских улиц уже с 16 июля. Это маршрутки №№10, №28, №38, №47.

Их путь почти дублируется автобусами. Вместо маршрута №10 «Юрфак БГУ – переулок Пилотов» предлагают кольцевой автобус №5 «ЖК Мегаполис-Парк» и троллейбус №14. Кроме того, зщаменить "десятку" может маршрутка №35 «Юрфак БГУ – стадион Десна».

Маршрут №28 «Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк»» предлагают заменить существующим автобусом №37 «Фосфоритный завод – Телецентр». Маршрутка №38 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный» уступит место автобусу №11 «Микрорайон Вокзальный – бульвар Щорса». Маршрут №47 «Завод Литий – поликлиника БАЗ» уберут в связи с тем, что он почти полностью дублирует автобус №31 «Бульвар Щорса – поликлиника БАЗ».

Маршрутное такси №88 «Улица Флотская – улица Молокова» уйдет с улиц с 20 октября 2021 года. Вместо него ходит автобус №48. Пассажирам предлагают воспользоваться коммерческим маршрутом №99 «Бордовичский водозабор – улица Гукалина».

Муниципальный транспорт, как сообщают в правительстве Брянской области, будет ходить до полуночи.

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