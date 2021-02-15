В Брянске мерзнут жильцы нескольких квартир в доме по Ново-Советской

Жильцам четырех холодных квартир приходится включать обогреватели, чтобы хоть как-то согреть помещения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Брянске в доме №122 по улице Ново-Советской нет отопления в четырех квартирах. По словам жильцов, до недавнего времени в их доме было тепло. Но в середине января из-за аварии в здании на несколько часов отключили отопления. После ремонта котельной тепло вернулось, но не во все квартиры.

Управляющая компания не смогла своевременно устранить дефект и заявила, что придется ждать до окончания сильных холодов. Для устранения засора в системе необходимо полностью слить воду из труб. В морозы это делать нельзя.

Жильцам четырех холодных квартир приходится включать обогреватели, чтобы хоть как-то согреть помещения. Особенно холодно в квартире на первом этаже. Замерзающие граждане даже иногда уходят ночевать к родственникам.

Горожане просят должностных лиц разобраться в ситуации и решить проблему жителей дома по улице Ново-Советской, рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

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