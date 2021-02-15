В Брянске стартовал чемпионат по волейболу среди студентов ссузов

Соревнования проходят в Доме спорта строительного колледжа имени Жуковского. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске стартовал ежегодный чемпионат по волейболу среди студентов средних специальных учебных заведений. Соревнования проходят в Доме спорта строительного колледжа имени Жуковского.

В первом матче турнира играли сборные строительного колледжа и брянского филиала российского экономического университета имени Плеханова.

В соревнованиях принимают участие шесть команд по восемь человек каждая. Подведение итогов и церемония награждения пройдут 19 февраля, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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