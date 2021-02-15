В Брянске стартовал чемпионат по волейболу среди студентов ссузов

Соревнования проходят в Доме спорта строительного колледжа имени Жуковского.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске стартовал ежегодный чемпионат по волейболу среди студентов средних специальных учебных заведений. Соревнования проходят в Доме спорта строительного колледжа имени Жуковского.
В первом матче турнира играли сборные строительного колледжа и брянского филиала российского экономического университета имени Плеханова.
В соревнованиях принимают участие шесть команд по восемь человек каждая. Подведение итогов и церемония награждения пройдут 19 февраля, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».