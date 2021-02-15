Объявлен прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Экспортер года»

Фото: Центр поддержки экспорта ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

В целях стимулирования и развития экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области, Центр поддержки экспорта ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проводит ежегодный региональный конкурс «Экспортер года».

К участию в конкурсе приглашены организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Брянской области, состоящие в реестре субъектов МСП и осуществляющие поставку несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности за пределы Российской Федерации.

Компания экспортер подает одну заявку на участие, оргкомитет проверяет предоставленную документацию на соответствие требованиям, оценивает по ряду критериев и определит победителей по 4 номинациям:

- «Экспортер года в сфере промышленности» - для промышленных предприятий.

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» - для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК.

- «Экспортер года в сфере услуг» - для предприятий, оказывающих услуги нерезидентам РФ.

- «Прорыв года» - для предприятий, которые значительно увеличили экспортную выручку, расширили географию внешнеэкономической деятельности, осуществили экспорт уникальных, инновационных товаров (работ, услуг) а также результатов интеллектуальной деятельности.

Победители конкурса «Экспортер года» получат дипломы и ценные призы, стимулирующие субъектов МСП к дальнейшему развитию экспортной деятельности, среди которых Сертификаты на покупку авиабилетов, обучение деловому английскому языку и др.

Сбор заявок осуществляется до 5 марта. Участие в конкурсе - бесплатное.

Подробная информация об условиях участия и проведения конкурса представлена на сайте Центра поддержки экспорта Брянской области по ссылке.

Контактная информация: тел: (4832) 57-66-26, e-mail: gsv@btpp.org тел: (4832) 58-92-78, e-mail: centr-eksporta@mybiz32.ru