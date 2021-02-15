Брянскую область назвали одной из лучших в борьбе со снегопадами

Уборкой снега занимались круглосуточно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянскую область на федеральном уровне включили в число регионов, наиболее эффективно справившихся с последствиями мощных снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, пришедший в конце минувшей недели балканский циклон «Волькер» накрыл регион сильными метелями и снегопадами. На Брянщине создали оперативный штаб по борьбе со стихией. Уборкой снега занимались круглосуточно.

Масштабных аварий на коммунальных объектах не произошло. В настоящее время все службы жизнеобеспечения работают без перебоев. Ликвидация сильного снегопада продолжается.

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