В Брянске отметили День вывода советских войск из Афганистана

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в понедельник, 15 февраля, отметили День вывода советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие провели у памятника Круговая оборона на улице Емлютина. В этом году исполняется 32 года со дня вывода войск.

У памятника в Брянске собрались представители областных и городских властей, общественных организаций, воины-интернационалисты, военные, священнослужители, юнармейцы.

Присутствовавшие почтили память погибших солдат и офицеров минутой молчания. К мемориалу возложили цветы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

С 1979 по 1989 годы службу в Афганистане несли службу 620 тысяч советских солдат и офицеров.

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