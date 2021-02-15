В Брянской области за три дня от снега расчистили 1600 километров железной дороги

В Брянской области за три прошедших дня, с 12 по 14 февраля, от снега очистили 1600 километров железнодорожных путей. На работах задействовали 15 единиц снегоуборочной техники и 500 человек. Железнодорожники вывезли 69,5 тысячи кубометров снега.

- Сейчас уборка снега продолжается в штатном режиме, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД. - Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех для движения поездов.

Железнодорожники подготовились к сильным морозам, которые пришли в Брянскую область. На объектах железнодорожной инфраструктуры организовали круглосуточное дежурство оперативных служб. Они следят за состоянием техники, контактной сети и путей.

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