На развитие брянских сел направят 426 миллионов рублей

В Брянской области на развитие сел направят 426 миллионов рублей из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Эти деньги пойдут на инфраструктурные преобразования, создание современного облика территорий, а также на улучшение жилищных условий граждан. Средства выделят по программе «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области», сообщают в пресс-службе облдумы.

В регионе действует программа льготной сельской ипотеки. Ей уже воспользовались около 500 семей. С этого года условия программы расширились. Кредитом могут воспользоваться те, кто собирается строить дом на земле, находящейся в аренде.

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