В Брянске ищут пропавшего 39-летнего Сергея Денисова

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 39-летнего Сергея Денисова. Мужчина исчез 10 февраля, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Сергей Денисов был одет в бордовую куртку, синие джинсы, черную шапку, обут в серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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