Жительницу Брянской области осудили на 6 лет за убийство сожителя

В Навлинском районе Брянской области суд присяжных вынес обвинение 38-летней женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

В июле 2020 года нетрезвая женщина из-за ревности поссорилась с сожителем. Она нанесла ему ножевое ранение в левое бедро и в грудь. Нож попал прямо в сердце. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Виновную приговорили к шести годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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