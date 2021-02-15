В брянских Клинцах потребовали установить пешеходные ограждения на опасном перекрестке

В брянском городе Клинцы прокуратура потребовала установить пешеходные ограждения на пересечении улиц Калинина и Фрунзе. На опасный перекресток пожаловались местные жители. Администрация города нарушила требования законодательства о безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На и.о. главы Клинцовской городской администрации завели административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений. Его направили в суд.

Кроме того выяснилось, что клинцовские полицейские не осуществляли федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения.

- Действенных мер по понуждению Клинцовской городской администрации к устранению нарушений длительное время не принималось, - говорят в прокуратуре. - Прокуратура внесла представление в адрес начальника МО МВД России «Клинцовский».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».