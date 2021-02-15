В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 133 человека

В Брянской области за сутки коронавиурсом заболели 133 человека. За то же время вылечились 182 пациента. Медработники провели 533 теста на инфекцию. Такие данные 15 февраля опубликовал оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе в понедельник составило 31451 человек. Из них выздоровели 30247 пациентов. С начала эпидемии скончались 249 брянцев.

Общее число исследований на коронавирус превысило 441 тысячу.

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