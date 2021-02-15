Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области пересчитают лесных зверей. Ежегодный зимний учет будет проходить до конца февраля. Специалисты выяснят численность животных по следам на лесных тропах.

На основе этих данных будут выдавать лицензии на охоту на тот или иной вид, сообщает ГТРК "Брянск". Новые данные о численности сформируют в апреле этого года.

По сведениям последних лет, в регионе обитает больше всего косуль и белок - больше девяти тысяч особей каждого из видов. В брянских лесах водится около восьми тысяч зайцев и примерно четыре тысячи лосей. В заповеднике "Брянский лес" обитает около 120 особей зубров. А самые редкие животные - рыси, их встречают единицы.

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