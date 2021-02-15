Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Жители Брянска стали перегораживать очищенные от снега парковочные места. Автомобилисты расчищают их самостоятельно, так как ни дворники, ни дорожная техника с этим быстро не справляется. Но пока машины нет на месте, его со спокойной совестью занимают другие водители. Так рядом можно увязнуть в снегу.

Перегороженное парковочное место сфотографировали на улице Почтовой. Жители многоквартирных домов призывают жильцом самим очищать парковку для своих машин. Пользователи поддержали эту идею.

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