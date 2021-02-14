В Брянске водитель маршрутки №28 поднял тариф за поездку до 75 рублей

В Брянске водитель коммерческого маршрута №28 поднял тариф за одну поездку до 75 рублей. Об этом рассказала жительница города Олеся изданию «Брянские новости».

Девушка приехала на ночном поезде из Москвы. На остановке «Брянск-1» она села в маршрутное такси №28 и заплатила водителю по ночному тарифу 25 рублей.

Уже в пути водитель начал требовать с пассажиров, у которых были чемоданы и крупные сумки еще по 25 рублей. А на Кургане Бессмертия он и вовсе заявил, что его рабочее время закончилось. И если кто хочет поехать дальше, должен заплатить еще по 25 рублей.

Таким образом, Олеся за одну поездку заплатила 75 рублей. Девушка просит, чтобы власти разобрались с подобными маршрутчиками.

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