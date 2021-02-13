В Брянске бродячая собака напала на семью

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске на Кургане Бессмертия бродячая собака напала на семью. Она покусала мужчину и женщину. Об этом пострадавший рассказал в социальных сетях сегодня, 13 февраля.

По его словам, он с женой и ребенком пришел на небольшую горку справа от звезды. Бездомная собака подошла к сидящему на ватрушке ребенку, оперлась на него лапами и полезла к лицу.

Мама малыша попыталась аккуратно ее отодвинуть. Но собака вцепилась ей в руку. Затем животное набросилось на мужчину, который попытался защитить свою супругу.

Пострадавший сообщил, что это не первый случай нападения бродячих собак на людей за сегодняшний день. В травмпункт с подобными жалобами обратились еще несколько человек.

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