В Брянске просевшая крыша ледового дворца давно требовала ремонта

В Брянске воздушно-купольная система ледового дворца «Пересвет» была построена в 2007 году. Ее гарантийный срок службы – десять лет. В стране таких проектов около десятка. И многие из них требуют ремонта.

В правительстве региона уже изыскали 130 миллионов рублей на реконструкцию ледовой арены «Пересвет». Также нашли компанию, которая занимается ремонтом купольных систем, сообщили в оперштабе.

Напомним, в Брянске 12 февраля произошло проседание крыши ледового дворца «Пересвет» в Бежицком районе. В момент ЧП в помещении находилось 15 детей и 15 взрослых. Благодаря вовремя проведенной эвакуации, никто из них не пострадал.

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