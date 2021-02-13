Наледь с брянских дорог срезают грейдерами

Обработка улиц ведется круглосуточно. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске снег с улиц вручную убирают 206 человек. Рабочие очищают остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам, мосты и эстакады. Также с последствием стихии борются 69 автомобилей, в том числе 28 комбинированных дорожных машин.

Обработка улиц ведется круглосуточно. За сутки израсходовали 297 кубометров песко-соляной смеси. С городских улиц вывезли 1200 тонн снега.

Сегодня приступили к ликвидации наледи на дорогах. Специально сформированная бригада на грейдерах срезает лед с асфальта. Техника работает в сопровождении машин ГИБДД.

Первым делом к такому способу очистки приступили в Советском районе: на улицах первой категории, по которым движется общественный транспорт. Позднее грейдерная бригада продолжит работу во всех районах города.

Грядущей ночью уборка улиц от снега продолжится. Дорожники приступят к вывозу снега, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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