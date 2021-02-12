Брянские следователи выслушали детей-сирот

В Брянске Сотрудники следственного управления Следственного комитета Брянской области и представители органов исполнительной власти встретились с детьми-сиротами. Встречу провели в пятницу, 12 февраля.

Участникам встречи дали разъяснения отдельных положений жилищного законодательства. Также обсуждали порядок предоставления жилых помещений, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Отметили, что обеспечение детей-сирот квартирами постоянно контролируют. Следственный комитет проводит регулярные проверки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».