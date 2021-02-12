В Брянске из-за снегопада выросли цены на такси. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянске в пятницу, 12 февраля, взлетели цены на такси. Некоторые частные перевозчики за поездку увеличили стоимость в два-три раза. Кстати, и время ожидания такси значительно увеличилось.

Причиной этому обильный снегопад, который сделал передвижение по улицам города практически невозможным. Он же послужил и задержке общественного транспорта. Автобусы задерживались на 30-40 минут, троллейбусы – до часа.

Горожане возмущаются произволом таксистов. Они пишут гневные комментарии в соцсетях, называя данную ситуацию полным беспределом.

Тем временем коммунальные службы продолжают бороться со снежными заносами.

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