Житель Брянска до смерти избил знакомую

39-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он до смерти избил знакомую. Мужчину задержали.

По версии следствия, днем 8 февраля пьяный горожанин находился дома у своей знакомой в квартире на проспекте Московском. Он поссорился с женщиной и несколько раз ударил ее по голове, телу, рукам и ногам. Потерпевшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. Женщина скончалась.

- С учетом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следственный орган ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».