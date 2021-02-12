Двое судей Брянского областного суда ушли в отставку

Двое судей Брянской областного суда, Татьяна Зубкова и Валентина Суяркова, ушли в отставку. Они написали заявления по собственному желанию.

Вопрос прекращения полномочий судей рассмотрят на заседании квалификационной коллегии, которое состоится 16 февраля. В Брянском областном суде две эти должности остаются вакантными. Открыты вакансии также на должность председателя Советского районного суда Брянска и председателя Клетнянского районного суда.

На заседании также прекратят полномочия умершей мирового судьи судебного участка в городе Сельцо Ларисы Лагуточкиной.

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