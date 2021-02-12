Число брянских ковид-заболевших превысило 31 тысячу

За сутки в Брянской области коронавирус выявили у 146 жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суммарное число брянцев с подтвержденным диагнозом «Ковид-19» превысило 31 тысячу. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром в пятницу, 12 февраля.

Прирост новых случаев составил 146 или 0,47 процента. А количество выздоровевших достигло 29653 (+205). Новых смертей не произошло. Всех жертв ковида в регионе по-прежнему 248.

Сейчас Брянская область занимает 39 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 28554 и 27770 соответственно. Это 49-я и 51-я позиции рейтинга.

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