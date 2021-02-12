В пожаре в Суражском районе погиб мужчина

Один человек пострадал в пожаре в Суражском районе вечером в четверг, 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП в деревне Глуховка зафиксировали в 22.06. Как доложили оперативному дежурному по телефону, произошло возгорание в хозяйственной постройке площадью 25 квадратных метров по улице Садовой.

По вызову выехали пожарные расчеты двух частей. К их прибытию строение было охвачено огнем уже по всей площади. В 22.45 пожар локализовали, еще через 15 минут - ликвидировали.

«В результате пожара пострадал один человек. Причина пожара устанавливается», - говорится в официальном релизе ведомства.

Как уточнила корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» начальник пресс-службы брянского МЧС Татьяна Сенина, в огне погиб мужчина 1964 года рождения (64 года – Ред.).

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