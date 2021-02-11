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Общество

По решению суда из брянского поселка выселили стадо коров

На животных давно жаловались местные жители
Анна ЛЕВКИНА
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Стадо коров выдворили из поселка Супонево Брянского района. Этому предшествовало судебное разбирательство и давний спор соседей, сообщает РИА «Стрела».

42 коровы жили на приусадебном участке одного из домов по улице Московской. Такое соседство не устраивало местных жителей. В числе главных претензий были вонь, навозные мухи, грызуны, постоянное мычание буренок.

Однако владелица парнокопытных не хотела идти на уступки. В итоге недовольные пожаловались сначала в местную администрацию, а затем обратились в суд. Судебное разбирательство длилось около года. Учли мнение и санитарных врачей, и представителей власти.

Еще до вынесения приговора фермерша добровольно вывезла крупный рогатый скот за пределы поселка. А потому ее обязали лишь очистить участок от толстого слоя навоза.

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