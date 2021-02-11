В Советском районе Брянска нашли непригодное бомбоубежище

В Советском районе Брянска нашли непригодное для использование по назначению бомбоубежище. В укрытии было демонтирована вентиляция, защитная дверь не запиралась, не было крана умывальника в санузле, вход даже не был защищен от атмосферных осадков и ливневых вод.

- Убежище не готово для использования по назначению ни в мирное, ни в военное время в случае чрезвычайной ситуации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Должностное лицо, которое отвечало за содержание укрытия, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».