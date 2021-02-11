Жителя Брянска приговорили к 11 годам колонии за убийство женщины

33-летнего жителя Брянска осудили на 11 лет за убийство. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вынесли в четверг, 11 февраля.

В суде установили, что в октябре прошлого года в Фокинском районе Брянска пьяный мужчина после ссоры ударил сожительницу ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Женщина умерла на месте происшествия.

- Изучение личности подсудимого показало, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Убийство совершил в период испытательного срока, назначенного судом в качестве наказания за ранее совершенную кражу.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».