Брянцев предупредили об очень сильном снеге в пятницу

Ухудшение погодных условий ожидают в Брянской области в ближайшие сутки – пятницу, 12 февраля. Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, 12 февраля на территории области будет облачно. Утром выпадет местами очень сильный снег. Днем обещают метель, на дорогах - снежные заносы.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 14-ти. А днем температура воздуха составит 7-12 градусов мороза.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, – предупреждают в брянском Главке МЧС. – Также возможны пробки на дорогах, обрывы линий связи и электропередач, задержки в работе транспорта и авиации, падения слабоукрепленных конструкций.

А потому автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим во время движения, дистанцию и ПДД в целом.

– В случае затруднения дорожного движения из-за погодных условий обращаться следует за помощью по телефонам экстренных служб, – подытожили в надзорном ведомстве.