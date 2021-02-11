Коронавирусную инфекцию диагностировали еще 155 брянцам

На 11 февраля коронавирус победили 29448 брянцев или 95,3% всех заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области выявили еще 155 случаев коронавирусной инфекции. Актуальную статистическую информацию о ковид-ситуации обнародовал региональный оперативный штаб утром в четверг, 11 февраля.

Первая тройка муниципалитетов-«лидеров» остается прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 11595, 33881 и 1298 соответственно.

На отчетную дату недуг победили 29448 брянцев. Это 95,3 процента от общего числа ковид-положительных. Непосредственно накануне диагноз «Ковид-19» сняли 167 пациентам.

За 24 часа в брянских лабораториях выполнили 2253 теста на коронавирус.

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