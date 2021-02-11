От коронавируса в Брянской области умер еще один человек

Число умерших от ковида на Брянщине достигло 248. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Новую смерть от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 11 февраля. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 248.

За сутки 167 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 29448 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 30894 случая заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 155 или 0,5 процента. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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