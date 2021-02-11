18 февраля 2021 года пройдет экспортный семинар Школы экспорта АО «РЭЦ» на тему «Таможенное регулирование экспорта»

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» реализует Программу экспортных семинаров АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» в Брянской области.

Программа экспортных семинаров Школы экспорта АО «РЭЦ» – это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий и направлена на поддержку организаций в выходе на международный уровень торговли.

В 2021 году в Программу обучения компаний региона вошли следующие темы:

- «Таможенное регулирование экспорта» - 18 февраля 2021г.;

- «Документационное сопровождение экспорта» - 25 февраля 2021г.;

- «Правовые аспекты экспорта» - 11 марта 2021г.;

- «Налоги в экспортной деятельности» - 18 марта 2021г.;

Так, 18 февраля 2021 года в 10-00 состоится экспортный семинар «Таможенное регулирование экспорта». Делиться практическими знаниями и отвечать на вопросы участников семинара будет федеральный тренер Школы экспорта АО «РЭЦ» Капранов Александр Владимирович (г. Нижний Новгород).

В ходе семинара слушатели познакомятся с основными знаниями по таможенному оформлению экспортной сделки и научатся:

- разбираться в вопросах таможенного оформления;

- оценивать необходимое количество времени для прохождения таможенного контроля и связанных с ним процедур;

- самостоятельно подбирать код товара согласно ТН ВЭД для производимой продукции;

- рассчитывать таможенную стоимость;

- оформлять временный вывоз образцов.

Семинар пройдет в формате онлайн-тренинга, участникам которого предлагается прослушать мини-лекции по теории, решить тематические кейсы и выполнить практические задания. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

Принять участие в семинаре могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться:

- Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области», тел.: (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович);

- Центр поддержки экспорта Брянской области, тел.: (4832) 58-92-78 или эл. почте: centr-eksporta@mybiz32.ru