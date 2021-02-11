Ночью в Унече произошел пожар

В Унече Брянской области в ночь на 11 февраля произошел пожар в квартире по улице Транспортной. Горели стены и мебель в одной из комнат.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 2.48. На место выехали две автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части №9.

На пожаре работали ручной пожарный ствол и звено газодымозащитной службы. Спасатели локализовали возгорание в 3.20, в 3.25 – ликвидировали.

В огне никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

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