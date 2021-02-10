Жителя Белых Берегов будут судить за покушение на убийство бабушки

27-летнего жителя брянского поселка Белые Берега будут судить за покушение на убийство собственной бабушки.

По версии следствия, 1 июля прошлого года мужчина находился в своем доме в Белых Берегах. Он поссорился с пожилой родственницей и несколько раз ударил пенсионерку металлическим предметом по голове. Она потеряла сознание.

Мужчина вышел в другую комнату. В это время женщина пришла в себя и выбежала из дома. Она обратилась за медицинской помощью.

- В связи с имеющимся у данного лица заболеванием, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».