Житель Брянска угрожал полиции взорвать гранату

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

56-летний житель Брянска угрожал полицейским взорвать гранату. Звонки на служебные телефоны поступили вечером 5 февраля, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Неизвестный был настроен агрессивно.

- Сотрудники региональных УМВД и УФСБ России оперативно установили личность злоумышленника и задержали 56-летнего жителя Бежицкого района, - говорят в полиции. - При обыске в его квартире предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Мужчина объяснил свой поступок неприязненным отношением к сотрудникам органов внутренних дел.

На задержанного завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция по статье предусматривает штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на пять лет.

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