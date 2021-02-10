Брянский губернатор: "Можно уже сказать, что мы побеждаем COVID-19"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор заявил о скорой победе над коронавирусом. Об этом зашла речь на вручении медицинских автомобилей на площади Ленина 9 февраля.

- Можно уже сказать, что мы побеждаем COVID-19, - сказал Александр Богомаз. - Есть и лекарства, и вакцина, идет прививочная кампания, и когда мы получим коллективный иммунитет, сможем снять маски и жить привычной жизнью, как раньше. Это время показало нам, что система здравоохранения может решать сложные поставленные задачи. Наши лечебные учреждения, наши медицинские работники показали себя с лучшей стороны, мы вместе смогли спасти жизни наших жителей и взять ситуацию с пандемией под контроль.

В прошлом году, несмотря на эпидемию, в Брянской области отремонтировали семь больниц и поликлиник, четыре детские поликлиники. В этом году на оснащение медучреждений выделят порядка полутора миллиардов рублей.

За прошедшие четыре года в регионе закупили 325 машины для системы здравоохранения. Во вторник вручили ключи от 42 автомобилей.

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