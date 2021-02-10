В Брянске ищут водителей и кондукторов автобусов. Информация об этом размещена на официальном сайте городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Учреждению требуются для работы на городских маршрутах водители с правами категории «Д». Соискателям предлагают зарплату от 30 тысяч рублей, льготное пенсионное обеспечение, полный соцпакет, отпуск 42 календарных дня.

Кондукторам предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей и ежегодный оплачиваемый отпуск в 35 дней. Им также предоставляется полный социальный пакет, льготное пенсионное обеспечение. Также сотрудников предприятия обещают доставлять с работы и на работу служебным транспортом.

Помимо этого, на сайте предприятия есть вакансии медсестры, слесаря-ремонтника и электромеханика навигационного оборудования. Заработная плата этих сотрудников назначается по результатам собеседования.

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