В Брянске в круглом сквере автомобилистка на "Мерседесе" задела зеркалом прохожего

В Брянске на площади Карла Маркса автомобилистка на "Мерседесе" задела зеркалом прохожего. У 36-летнего мужчины диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.

Автоавария случилась во вторник, 9 февраля, около часа дня. 40-летняя женщина на иномарке ехала в сторону улицы Фокина. Пешеход стоял у другой машины - "Шевроле". Автомобилистка задела его правым боковым зеркалом.

Кстати, многие горожане выступают за то, чтобы запретить парковку у круглого сквера. Площадь каждый день превращается в огромную стоянку. Здесь находятся областная Дума, налоговая, главпочтамт, травмпункт, библиотека.

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